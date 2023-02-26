25 Şubat reyting sonuçları açıklandı! Kardeşlerim, Survivor 2023, Gönül Dağı reyting sıralaması

25 Şubat 2023 Cumartesi reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam televizyonlarda; 25 Şubat 2023 Cumartesi akşamı Şaşkın Hırsızlar, Herkül: Efsane Başlıyor, Kardeşlerim, Kuşatma, Gönül Dağı, Dokuz Oğuz ve Survivor 2023 ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Cumartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte Cumartesi dizilerinin reyting listesi

25 ŞUBAT 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI



25 Şubat tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de en çok izlenen proje "Gönül Dağı" dizisi olurken, 2. sırada ise Kardeşlerim dizisi yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

4 KARDESLERIM ÖZET ATV

5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 DOKUZ OĞUZ FOX TV

7 SURVİVOR TV8

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 ATV ANA HABER ATV

10 DOKUZ OĞUZ ÖZETİ FOX TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 KARDESLERIM ÖZET ATV

6 SURVIVOR TV8

7 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ TRT 1

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 DOKUZ OĞUZ FOX TV

10 HABER ÖNÜ SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 SURVIVOR TV8

6 KARDESLERIM ÖZET ATV

7 DOKUZ OĞUZ FOX TV

8 DOKUZ OĞUZ ÖZETİ FOX TV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ TRT 1