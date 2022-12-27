26 Aralık reyting sonuçları: Alparslan Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Sipahi reyting sıralaması

26 Aralık reyting sonuçları: Pazartesi Kanal D'de Gökdelen isimli yabancı sinema filmi izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatırken, TRT1'de Alparslan Büyük Selçuklu, ATV'de Bir Küçük Gün Işığı, Show TV'de Sipahi, Fox TV'de ise Yasak Elma dizilerinin yeni bölümleri seyirciyle buluştu. Star TV'de yerli sinema filmi Aykut Enişte 2 yayınlanırken, TV8'de MasterChef Türkiye'de heyecanlı dakikalar yaşandı. Peki en çok ne izlendi? İşte 26 Aralık 2022 reyting sonuçları



26 ARALIK 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



26 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

20+ABC1 grubunda da birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.