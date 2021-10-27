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Medya

26 Ekim 2021 Salı reyting sonuçları! Ada Masalı, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı reyting sıralaması

26 Ekim 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Salı akşamı; Çember: Gün Doğmadan, Baba Parası, Ada Masalı, Evlilik Hakkında Her Şey, Güldür Güldür Show, Masumlar Apartmanı ve Masterchef Türkiye izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Salı reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 26 Ekim 2021 reyting sonuçları

27 Ekim 2021 Çarşamba 09:17 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 09:17
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26 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Salı akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Salı akşamı Kanal D'de Çember: Gün Doğmadan, Atv'de Baba Parası, Star Tv'de Ada Masalı, FOX Tv'de Evlilik Hakkında Her Şey, Tv8'de Masterchef Türkiye, TRT1'de Masumlar Apartmanı, Show Tv'de Güldür Güldür, reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 26 Ekim 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Salı dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

26 EKİM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Salı akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Masumlar Apartmanı, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Evlilik Hakkında Her Şey yer aldı.

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