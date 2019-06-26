26 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi program kaçıncı sırada yer alıyor?

‘26 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı?’ Tüm izleyiciler ve Medya severler bu sorunun yanıtını arıyor. Tüm kanallara ait reyting sonuçları büyük merak konusu… Ekranların en çok izlenen kanallarında bu akşam Güldür güldür Show, Kapanmadan Kazan, Kim Milyoner Olmak İster, 3’te 3 Bir Zamanlar ve Survivor Türkiye-Yunanistan gibi yarışma programları var. İzleyiciler ve medya severler hangi programların AB, Total ve ABC1 kategorisinde birinci olacağının yanıtını arıyor. 26 Haziran reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. 19 Haziran Çarşamba günkü reyting sonuçlarına baktığımızda, Fatih Portakal ile FOX Ana Haber AB ve ABC1’de birinci, Totol’de ise iyi bir çıkış yakalayarak büyük bir beğeni toplayan Afili Aşk dizisi birinci oldu. Güldür Güldür Show ise AB’de ve ABC1’de üçüncü olurken, Total’de Müde Anlı ile Tatlı Sert programı üçüncü sırada yer almıştı. İşte haberimizin ayrıntıları…

26 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

26 Haziran reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda yer alacak.

19 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

12 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir