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26 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Mayıs reyting sonuçları hangi dizi kaçıncı oldu?

26 Mayıs Pazar günkü reyting sonuçları sonrası yaşanan kıyasıya rekabet televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Medyayı yakından takip edenler, ‘26 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçlarında hangi dizi kaçıncı oldu?’ sorularına yanıt arıyor. Reyting sonuçları henüz belli olmadı. 26 Mayıs reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde AB, Total ve ABC1 olarak haberimizde ayrıntılarıyla verilecektir. 16 Mayıs Pazar günkü reyting sonuçlarına baktığımızda AB ve ABC1’de Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber birinci olurken Total’de Savaşçı dizisi lider olmuştu. İşte haberimizin detayları…

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26 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Tüm kanallara ait 26 Mayıs reyting sonuçları AB, Total ve ABC1 olarak haberimizde listelenecektir. Hangi dizinin kaçıncı sırada olduğunu merak eden medya severler için beklenen sonuçlar henüz açıklanmadı. 26 Mayıs reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda ayrıntılarıyla sizinle paylaşacağız. 26 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve Total’de Survivor Türkiye-Yunanistan ikinci, Kardeş Çocuklar dizisi ise AB’de üçüncü Total’de is beşinci olmuştu. ABC1’de de Savaşçı üçüncü, Kardeş Çocuklar dördüncü sırada yer almıştı. İşte reyting sonuçları haberimizin detayları…

26 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26 Mayıs reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda yer alacaktır

16 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

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