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26 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? 26 Nisan Hercai, İstanbullu Gelin, Kızım, Arka Sokaklar gecenin lideri kim?

26 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıt televizyon dünyasını yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. 26 Nisan reyting sonuçları açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizin paylaşacağız. 19 Nisan Perşembe günkü reyting sonuçlarına baktığımızda AB’de Fatih Portakal ile FOX Ana Haber birinci sırada yer alırken, Total ve ABC1’de ATV’nin ilgiyle izlenen dizisi Hercai zirvedeydi. İşte haberimizin detayları...

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26 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Hafta sonuna girerken televizyon dünyasını yakıdan takip edenler Cuma günü zirvede yer alacak isimlerin kim olacağını merak ediyor. 26 Nisan reyting sonuçları açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizin paylaşacağız. 19 Nisan Perşembe günkü reyting sonuçlarına baktığımızda AB’de Fatih Portakal ile FOX Ana Haber birinci sırada yer alırken, Total ve ABC1’de ATV’nin ilgiyle izlenen dizisi Hercai zirvedeydi. İstanbullu Gelin AB’de üçüncü, Total’de ise Arka Sokaklar yer alıyordu. İşte haberimizin detayları...

26 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

26 Nisan reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız.

19 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?
 
İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.
 
2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?
 
İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

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