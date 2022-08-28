27 Ağustos Cumartesi reyting sonuçları: Mükemmel Eşleşme, Ana Haber ve Masterchef reyting sıralaması

27 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Cumartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Cumartesi akşamı ATV'de Kardeşlerim, Fox TV'de Senden Daha Güzel, TRT 1'de Mükemmel Eşleşme, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star'da İbo Show ve Show TV'de Güldür Güldür Show dizileri reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Cumartesi reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 27 Ağustos 2022 reyting sonuçları

27 AĞUSTOS 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Cumartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de birinci sırada TV8'de izleyiciyle buluşan Masterchef Türkiye, ikinci sırada Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show tekrar bölümü yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Mükemmel Eşleşme yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Güldür Güldür Show tekrar bölümü yer aldı.

REYTİNG NEDİR?

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülür.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oluyor.