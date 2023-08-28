27 Ağustos reyting sonuçları açıklandı! MasterChef, Ana Haber, Yaz Şarkısı reyting sıralaması

27 Ağustos 2023 Pazar reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam televizyonlarda; Avcı Katili, Kaçış Yok, Hababam Sınıfı Tatilde, Anka, Acı Tatlı Ekşi, MasterChef All Star ve Yaz Şarkısı dizisinin final bölümü ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Pazar akşamı en çok ne izlendi? İşte 27 Ağustos reyting sonuçları

27 AĞUSTOS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI



27 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Hababam Sınıfı Tatilde, üçüncü sırada Yaz Şarkısı yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Hababam Sınıfı Tatilde, üçüncü sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Hababam Sınıfı Tatilde yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 HABABAM SINIFI TATILDE (T.S) SHOW TV

3 YAZ SARKISI FOX

4 SARK BULBULU (T.S) SHOW TV

5 AVCI KATILI (Y.S) KANAL D

6 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

7 ANKA (T.S) ATV

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 YAZ SARKISI (OZET) FOX

11 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 HABABAM SINIFI TATILDE (T.S) SHOW TV

3 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 KANAL D ANA HABER KANAL D

5 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8

6 SARK BULBULU (T.S) SHOW TV

7 AVCI KATILI (Y.S) KANAL D

8 ANKA (T.S) ATV

9 YAZ SARKISI FOX

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 HABABAM SINIFI TATILDE (T.S) SHOW TV

4 AVCI KATILI (Y.S) KANAL D

5 SARK BULBULU (T.S) SHOW TV

6 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8

7 KANAL D ANA HABER KANAL D

8 YAZ SARKISI FOX

9 ANKA (T.S) ATV

10 KOSEYI DONEN ADAM (T.S) SHOW TV