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Medya

27 Eylül reyting sonuçları nasıl şekillendi? Dönence, Çöp Adam, Adım Farah reyting sıralaması

27 Eylül 2023 Çarşamba reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Çarşamba akşamı televizyonlarda birbirinden sürükleyici dizi ve filmlerin yanı sıra yarışma programları ekrana geldi. Dün akşam televizyonlarda; Dönence, Benim Güzel Ailem, Çöp Adam, Adım Farah, ATV'de Bergen, MasterChef All Star ve Kızılcık Şerbeti dizisinin tekrar bölümü seyirciyle buluştu. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Çarşamba akşamı en çok ne izlendi? İşte 27 Eylül reyting sonuçları

28 Eylül 2023 Perşembe 09:28 - Güncelleme:
27 Eylül reyting sonuçları nasıl şekillendi? Dönence, Çöp Adam, Adım Farah reyting sıralaması
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27 Eylül reyting sonuçları; Çarşamba akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Çarşamba akşamı Kanal D'de Dönence, TRT1'de Benim Güzel Ailem, Star TV'de Çöp Adam dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, Fox TV'de Adım Farah dizisi yeni sezon ilk bölümüyle ekrana geldi. Aynı saatlerde ATV'de Bergen filmi, TV8'de MasterChef All Star, Show TV'de ise Kızılcık Şerbeti dizisi tekrar bölümüyle seyirciyle buluştu. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 27 Eylül 2023 reyting sonuçları

27 EYLÜL 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan Türk Sineması "Dilberay", 2. sırada TV8'de yayınlanan "Masterchef Türkiye All Star", 3.sırada Atv'de ekrana gelen "Müge Anlı Tatlı Sert" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada "Dilberay", 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.

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