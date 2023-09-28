27 Eylül reyting sonuçları; Çarşamba akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Çarşamba akşamı Kanal D'de Dönence, TRT1'de Benim Güzel Ailem, Star TV'de Çöp Adam dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, Fox TV'de Adım Farah dizisi yeni sezon ilk bölümüyle ekrana geldi. Aynı saatlerde ATV'de Bergen filmi, TV8'de MasterChef All Star, Show TV'de ise Kızılcık Şerbeti dizisi tekrar bölümüyle seyirciyle buluştu. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 27 Eylül 2023 reyting sonuçları



27 EYLÜL 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



27 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan Türk Sineması "Dilberay", 2. sırada TV8'de yayınlanan "Masterchef Türkiye All Star", 3.sırada Atv'de ekrana gelen "Müge Anlı Tatlı Sert" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada "Dilberay", 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.