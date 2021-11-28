27 Kasım 2021 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Kardeşlerim, Elkızı, O Ses Türkiye reyting sıralaması

28 Kasım 2021 Pazar 09:25 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 09:25

27 Kasım 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Cumartesi akşamı; Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, O Ses Türkiye, Güldür Güldür Show, Bayi Toplantısı ve Elkızı izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Cumartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 27 Kasım 2021 reyting sonuçları

27 Kasım Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Cumartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

27 KASIM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Cumartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Kardeşlerim, ikinciliği Gönül Dağı, üçüncülüğü ise Gönül Dağı özet aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.