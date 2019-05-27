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27 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? 27 Mayıs hangi dizi reytinglerde kaçıncı oldu?

Herkes merakla ‘27 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı?’ sorusuna yanıt arıyor. Tüm kanallara ait reyting sonuçları, reyting sonuçları Total, AB ve 20+ABC1 listeleri merakla araştırılıyor. Bugün yayınlanacak olan Çukur, Söz, Zalim İstanbul dizilerinden bazılarının final bazılarının sezon finali yapacak olması medya severleri heyecanlandırdı. Resmi açıklamalar gelir gelmez sayfamızda sizinler paylaşacağız. 20 Mayıs reyting sonuçlarına baktığımızda, AB’de Fatih Portakal ile FOX Ana Haber birinci, Çukur ikinci olmuştu. Total ve ABC1’de Çukur birinci, Fatih Portakal ile FOX Ana Haber ikinci olmuştu. İşte haberimizin detayları…

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‘27 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? 27 Mayıs hangi dizi reytinglerde kaçıncı oldu?’ sorularına medya severler tarafından yanıt aranıyor. Çukur, Söz, Zalim İstanbul dizilerinden bazılarının final bazılarının sezon finali yapacak olması medya severleri heyecanlandırdı. Tüm kanallara ait reyting sonuçları, reyting sonuçları Total, AB ve 20+ABC1 listeleri merakla araştırılıyor. Resmi açıklamalar gelir gelmez sayfamızda sizinler paylaşacağız. 20 Mayıs reyting sonuçlarına baktığımızda, AB’de Fatih Portakal ile FOX Ana Haber birinci, Çukur ikinci olmuştu. Total ve ABC1’de Çukur birinci, Fatih Portakal ile FOX Ana Haber ikinci olmuştu. Söz dizisi AB, Total ve ABC1’de üçüncü olurken, Zalim İstanbul AB ve Total’de dördüncü ABC1’de ise beşinci sırada yer almıştı. İşte ayrıntılar…

27 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Mayıs reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız.

20 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?
 
İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.
 
2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?
 
İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

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