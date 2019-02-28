27 Şubat Çarşamba reyting sonuçları: Kuzgun, Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz, en çok izlenenler

27 Şubat Çarşamba günü reyting sonuçları açıklandı. Günün en popüler dizileri TRT 1’de Diriliş Ertuğrul, ATV’de Sen Anlat Karadeniz, Star TV’de Kuzgun, Fox TV’de Vurgun ve TV 8’de Jet Sosyete’nin Total’de ve AB grubunda kaçıncı olduğu merak konusu oldu. TRT 1’in popüler dizisi Diriliş Ertuğrul totalde 1. olurken AB grubunda ise 3. Sırada yer aldı. Sen Anlat Karadeniz, Jet Sosyete ve Vurgun ise yine ilk beşte yer alan diziler arasında. İşte 27 Şubat Çarşamba gününün genel reyting sonuçları...

27 ŞUBAT 2019 REYTİN SONUÇLARINA GÖRE KİM BİRİNCİ OLDU?

27 Şubat 2019 reyting sonuçlarına göre TRT 1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul totalde birinci sırada yer alırken AB'de de zirveyi kapan dizi oldu. Total'de, Sen Anlat Karadeniz ikinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber üçüncü oldu.İkinci sırada Fatih Portakal ile Fox Ana Haber, üçüncü sırada Diriliş Ertuğrul (ÖZET) yer aldı. Dördüncü sırada Jet Sosyete, beşinci sırada ise Vurgun yer aldı.

GEÇEN HAFTA REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

20 Şubat 2019 reyting sonuçlarına göre TRT 1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul zirveyi kaptı.

Totalde Diriliş Ertuğrul birinci, Sen Anlat Karadeniz ikinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber üçüncü oldu.

Dördüncü sırada Diriliş Ertuğrul (Özet), beşinci sırada Sen Anlat Karadeniz (Özet), altıncı sırada ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

26 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI

26 Şubat tarihinde; Total'de Fox TV'de yayınlanan "Kadın" dizisi 1. sıraya otururken, 2. sırada atv'de ekrana gelen "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisi, 3.sırada ise "Fatih Portakal ile Fox Ana Haber" yer aldı.