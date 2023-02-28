27 Şubat reyting sonuçları: Yasak Elma, Ömer, Veda Mektubu reyting sıralaması

27 Şubat reyting sonuçları: Kanal D'de Veda Mektubu isimli dizi ilk bölümüyle ekrana geldi. Aynı saatlerde Show TV'de yerli sinema Gülen Gözler bir kere daha seyirci karşısına çıktı. TV8'de Survivor 2023, TRT1'de Alparslan: Büyük Selçuklu, Fox TV'de Yasak Elma, Star TV'de ise Ömer dizisinin yeni bölümü izleyici karşısına çıktı. Peki en çok ne izlendi? İşte 27 Şubat 2023 reyting sonuçları



27 ŞUBAT 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



27 Şubat tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Bir Küçük Gün Işığı yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada ATV Gün Ortası yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Bir Küçük Gün Işığı yer aldı.

27 Şubat reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.