28 Ağustos 2021 Cumartesi reyting sonuçları: Güldür Güldür, MasterChef, Kim Milyoner Olmak İster reyting sıralaması

29 Ağustos 2021 Pazar 09:19 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 09:19

28 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Cumartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Cumartesi akşamı yayınlanan Percy Jackson ve Olimposlular: Şimşek Hırsızı, Star Market, Sivri Akıllılar, Görevimiz Tehlike: Yansımalar, Güldür Güldür Show, MasterChef Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster? reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 28 Ağustos 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte Cumartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

28 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Cumartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği MasterChef Türkiye, ikinciliği FOX Ana Haber, üçüncülüğü ise Güldür Güldür (Tekrar) aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada FOX Ana Haber, üçüncü sırada ise Güldür Güldür (Tekrar) yer aldı.