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Medya

28 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Gül Masalı, Tozluyaka, Masterchef reyting sıralaması

28 Ağustos 2022 Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımların reyting sonuçları açıklanıyor. Pazar akşamı Tv'de; Cehennem, Kuşatma: Nişancının Gözü, Gül Masalı, Züğürt Ağa, 'Bumblebee', Tozluyaka ve MasterChef Türkiye izleyenleriyle buluştu. Peki 28 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? İşte pazar akşamı yayınlanan yapımların reyting sonuçları

29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:27 - Güncelleme:
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28 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Pazar akşamı ATV'de Gül Masalı, Fox TV'de Tozluyaka, TRT 1'de 'Bumblebee', TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Cehennem, Star'da Kuşatma: Nişancının Gözü ve Show TV'de Züğürt Ağa dizileri reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazar reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 28 Ağustos 2022 reyting sonuçları

28 AĞUSTOS 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazar akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Sakar Şakir, üçüncü sırada Gül Masalı yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Köyden İndim Şehire yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Gül Masalı yer aldı.

REYTİNG NEDİR?

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülür.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oluyor.

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