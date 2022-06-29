28 Haziran Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Survivor, Balkan Ninnisi, Senden Daha Güzel reyting sıralaması

28 Haziran 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları izleyici tarafından merak ediliyor. Salı akşamı Show Tv'de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Gelin Halayı, Star TV'de Belalı Karakol, FOX Tv'de Senden Daha Güzel, Atv'de Türkler Çıldırmış Olmalı, TRT1'de Balkan Ninnisi, Tv8'de Survivor All Star 2022 izleyici karşısına çıktı. Peki Salı reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 28 Haziran 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 28 Haziran reyting sıralaması

28 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Haziran 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, İkinciliği Müge Anlı İle Tatlı Sert, üçüncülüğü Senden Daha Güzel aldı.

AB Grubunda ise birinciliği Survivor All Star, İkinciliği Balkan Ninnisi , üçüncülüğü FOX Ana Haber aldı.



20+ABC 1 Grubunda ise birinciliği Survivor All Star, İkinciliği Balkan Ninnisi , üçüncülüğü FOX Ana Haber aldı.



REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting (rating); derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir.

Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.