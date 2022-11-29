28 Kasım reyting sonuçları: Yasak Elma, Alparslan Büyük Selçuklu, Masterchef reyting sıralaması

28 Kasım reyting sonuçları TİAK tarafından açıklanıyor. Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında Mekanik 2: Suikast ve Dune Gezegeni isimli yabancı sinema filmleri, Star TV'de Hükümet Kadın 2, ATV'de Bir Küçük Gün Işığı, Fox TV'de ise Yasak Elma isimli dizilerin yeni bölümleri ekrana geldi. Show TV'de Güldür Güldür Show'un tekrar bölümü,TV8'de MasterChef Türkiye, TRT1'de ise 2022 Dünya Kupası grup eleme maçları ekrana geldi. Peki Pazartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte 28 Kasım 2022 reyting sonuçları



28 KASIM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



28 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Yasak Elma, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Alparslan Büyük Selçuklu yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Senegal Hollanda FİFA 2022 Dünya Kupası karşılaşması, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Senegal Hollanda FİFA 2022 Dünya Kupası karşılaşması, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

28 Kasım reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.