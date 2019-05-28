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28 Mayıs reyting sonuçları! Kadın, EDHO hangi dizi kaçıncı oldu?

Medya severler, ’28 reyting sonuçları açıklandı mı?’ sorusuna yanıt arıyor. En sevilen diziler teker teker sezon finali yaparken 28 Mayıs Salı tüm kanallara ait reyting sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kadın ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinin sezona nasıl veda edeceği büyük bir merak konusu. 28 Mayıs reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. 21 Mayıs Salı günkü reyting sonuçlarına baktığımızda, Kadın dizisi AB, Total ve ABC1’de birinci sırada yer alırken ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz da he üç kategoride ikinci sırada yer aldı. Ayrıntılar haberimizde…

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28 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Sevilen diziler teker teker sezon finali yaparken 28 Mayıs Salı tüm kanallara ait reyting sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kadın ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinin sezona nasıl veda edeceği büyük bir merak konusu. Reyting sonuçları AB, Total ve 20+ABC1 olarak listeleniyor.28 Mayıs reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. 21 Mayıs Salı günkü reyting sonuçlarına baktığımızda, FOX TV’nin zirveden düşmeyen dizisi Kadın dizisi AB, Total ve ABC1’de birinci sırada yer alırken ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz da he üç kategoride ikinci sırada yer aldı. Ayrıntılar haberimizde…

28 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Mayıs reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız.

21 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir

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