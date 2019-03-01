28 Şubat 2019 reyting sonuçları! Reyting sonuçlarına göre Çarpışma, Bir Zamanlar Çukurova, Bizim Hikaye sıralaması

28 Şubat 2019 reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçlarına göre Çarpışma, Bir Zamanlar Çukurova, Bizim Hikaye sıralaması nedir? Çarpışma, Bir Zamanlar Çukurova, Bizim Hikaye arasından kimin en çok izlenen olduğu merak ediliyor. Bizim Hikaye 59. Yeni bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde Filiz için, Nihal cephesinde kurulan büyük tuzak, işleri geriye dönüşü olmayan bir noktaya getirmeyi başardı. Peki Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolünde oynadığı Çarpışma ve ATV’nin iddialı yapımlarından Bir Zamanlar Çukurova 28 Şubat reyting sonuçlarına göre kaçıncı oldu? TOTAL veAB sonuçlarına göre lider kim?İşte haberimizin detayları...

28 ŞUBAT REYTİN SONUÇLARINA GÖRE KİM BİRİNCİ OLDU?

28 Şubat reyting savaşı ATV’de ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova, Show TV’de Çarpışma, Star TV’de Avlu, Fox TV’de Bizim Hikaye, TRT 1’de Tek Yürek dizileri arasında geçti. Total puanda, Bir Zamanlar Çukurova 30.5 share alarka birinci, Bizim Hikaye 10.63 share alarak beşinci, Avlu 11.11 share alarak altıncı oldu.

28 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI

28 Şubat reyting sonuçları açıklandı. Total puan türünde Bir Zamanlar Çukurova 30.5 share alarka birinci, Bizim Hikaye 10.63 share alarak beşinci, Avlu 11.11 share alarak altıncı oldu.

AB'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

AB sonuçlarına göre de yine zirve ATV'nin iddialı yapımlarından Bir Zamanlar Çukurova var. 2. Fatih Portakal ile FOX Ana Haber, 3.sırada ise Çarpışma geliyor.

REYTİNG NEDİR?

Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir.

İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir. TNS ölçümün yapılacağı illerde bir araştırma yaparak orada yaşayanların bölgede yaşayan insanların demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik statüleri hakkında ayrıntılı bilgi toplar. Ardından söz konusu bölgenin yapısını temsil etme yeteneğine sahip ailelerden oluşan bir izleyici paneli oluşturulur.