28 Şubat 2022 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? Survivor, Yasak Elma, Alparslan reyting sıralaması

1 Mart 2022 Salı 09:10 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 09:10

28 Şubat reyting sonuçları, izleyici tarafından merak ediliyor. Pazartesi akşamı televizyonlarda Üç Kuruş, Üç Kız Kardeş, Survivor All Star, Yasak Elma, Sevimli Tehlikeli, Kasırgada Vurgun ve Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 28 Şubat 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 28 Şubat reyting sıralaması

28 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Şubat 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazartesi akşamı en çok izlenen diziler ve haber programları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu, ikinciliği Yasak Elma, üçüncülüğü ise Survivor All Star aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinciliği Yasak Elma, üçüncülüğü ise Survivor All Star aldı.

28 Şubat 2022 Pazartesi gününün en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.