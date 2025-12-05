Dijital içerik platformu Gain'in Genel Müdürü Aliye Ertuğrul, sırf başörtülü olduğu için hedef alındı.

Ertuğrul'un bir etkinlikte çekilen videosuna görünüşü üzerinden saygısız yorumlar yapıldı.

Bu yorumlar arasında üyeliğine son vereceğini söyleyenler de vardı, "konumu hak etmediği"nİ iddia eden de.

ALİYE ERTUĞRUL'A SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI

Başörtüsü yüzünden hedef alınan dijital içerik platformu GAİN'in Genel Müdürü Aliye Ertuğrul'a sosyal medyadan destek yağdı.

Ertuğrul'a başörtüsü ve giyimi üzerinden sert ve aşağılayıcı yorumlar yapılırken verilen destek de dikkati çekti.