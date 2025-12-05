İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2025 Cuma / 15 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,527
  • EURO
    49,6562
  • ALTIN
    5779.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • 28 Şubat zihniyeti yine hortladı! GAİN Genel Müdürü Aliye Ertuğrul'a başörtüsü saldırısı
Medya

28 Şubat zihniyeti yine hortladı! GAİN Genel Müdürü Aliye Ertuğrul'a başörtüsü saldırısı

Dijital yayın platformu GAİN'in Genel Müdürü Aliye Ertuğrul'un başörtüsü sebebiyle sosyal medyada hedef haline getirilmesi 28 Şubat zihniyetinin bitmediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

HABER MERKEZİ5 Aralık 2025 Cuma 08:28 - Güncelleme:
28 Şubat zihniyeti yine hortladı! GAİN Genel Müdürü Aliye Ertuğrul'a başörtüsü saldırısı
ABONE OL

Dijital içerik platformu Gain'in Genel Müdürü Aliye Ertuğrul, sırf başörtülü olduğu için hedef alındı.

Ertuğrul'un bir etkinlikte çekilen videosuna görünüşü üzerinden saygısız yorumlar yapıldı.

Bu yorumlar arasında üyeliğine son vereceğini söyleyenler de vardı, "konumu hak etmediği"nİ iddia eden de.

ALİYE ERTUĞRUL'A SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI

Başörtüsü yüzünden hedef alınan dijital içerik platformu GAİN'in Genel Müdürü Aliye Ertuğrul'a sosyal medyadan destek yağdı.

Ertuğrul'a başörtüsü ve giyimi üzerinden sert ve aşağılayıcı yorumlar yapılırken verilen destek de dikkati çekti.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaşlı kadın metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.