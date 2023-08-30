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Medya

29 Ağustos reyting sonuçları: MasterChef, Sen Türkülerini Söyle, Dönence reyting sıralaması

29 Ağustos 2023 Salı reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Çöpçüler Kralı, Dönence, Kim Milyoner Olmak İster, Midway, Sen Türkülerini Söyle, Osman Pazarlama ve MasterChef Türkiye All Star programı ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Salı akşamı en çok ne izlendi? İşte 29 Ağustos reyting sonuçları

30 Ağustos 2023 Çarşamba 09:21 - Güncelleme:
29 Ağustos reyting sonuçları: MasterChef, Sen Türkülerini Söyle, Dönence reyting sıralaması
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29 Ağustos reyting sonuçları; Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Salı akşamı Kanal D'de Dönence dizisinin yeni bölümü izleyici ile buluşurken, Show TV'de Çöpçüler Kralı, Fox TV'de Osman Pazarlama isimli yerli sinema, Star TV'de ise Midway filmleri ekranlarda yer aldı. Aynı saatlerde ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, TRT1'de Sen Türkülerini Söyle, TV8'de ise MasterChef All Star yarışmaları ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 29 Ağustos 2023 reyting sonuçları

29 AĞUSTOS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

29 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Dönence, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber, üçüncü sırada Kanal D Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber, üçüncü sırada Dönence yer aldı.

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