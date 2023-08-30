29 Ağustos reyting sonuçları: MasterChef, Sen Türkülerini Söyle, Dönence reyting sıralaması

29 Ağustos reyting sonuçları; Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Salı akşamı Kanal D'de Dönence dizisinin yeni bölümü izleyici ile buluşurken, Show TV'de Çöpçüler Kralı, Fox TV'de Osman Pazarlama isimli yerli sinema, Star TV'de ise Midway filmleri ekranlarda yer aldı. Aynı saatlerde ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, TRT1'de Sen Türkülerini Söyle, TV8'de ise MasterChef All Star yarışmaları ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 29 Ağustos 2023 reyting sonuçları



29 AĞUSTOS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



29 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Dönence, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber, üçüncü sırada Kanal D Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber, üçüncü sırada Dönence yer aldı.