29 Aralık 2020 Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

30 Aralık 2020 Çarşamba 09:48 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 09:48

29 Aralık Salı akşamı yayınlanan TRT 1'de Masumlar Apartmanı, ATV'de EDHO, Fox Tv'de Baraj, Kanal D'de Hekimoğlu ve Star Tv'nin yeni dizisi Akrep dizilerinin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Reytingler TİAK (Televizyon izleme araştırmaları kurumu) tarafından Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Salı akşamı reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? İşte 29 Aralık 2020 reyting sonuçları…

Salı günü Salı TRT 1'de Masumlar Apartmanı, ATV'de EDHO, Fox Tv'de Baraj, Kanal D'de Hekimoğlu, Star Tv'de Akrep dizisi izleyenleriyle buluştu. Öte yandan Tv8 ekranlarında ise Masterchef Türkiye’de lezzet yarışı ekranlara konuk oldu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

29 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

29 Aralık tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı reyting sıralaması ise şöyle;

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 ESRA EROL'DA ATV

5 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

6 BARAJ FOX

7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 HAVA DURUMU ATV