29 Aralık reyting sonuçları: Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Hayatımım Şansı, Camdaki Kız reyting sıralaması

29 Aralık reyting sonuçları: Perşembe Kanal D'de Camdaki Kız, ATV'de Aldatmak, TRT1'de Balkan Ninnisi, Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi, TV8'de Tuzak isimli dizilerin yeni bölümleri yayınlandı. Star TV'de Aykut Enişte isimli yerli sinema filmi izleyiciyle buluşurken, Fox TV'de Hayat Şarkısı dizisinin tekrar bölümü ekrana geldi. Peki en çok ne izlendi? İşte 29 Aralık 2022 reyting sonuçları

29 ARALIK 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



29 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Esra Erol'da", 2. sırada Kanal D'de ekrana gelen "Camdaki Kız", 3.sırada Atv'de yayınlanan "Aldatmak" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Camdaki Kız", 2.sırada yine "Aldatmak", 3.sırada "Esra Erol'da" yer aldı.

29 Aralık reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NASIL ÖLÇÜLÜR?

Radyo, Televizyon Üst Kurulunda (RTÜK) oluşturulan İzlenme ve Dinlenme Oranı Ölçüm Merkezi'nde, reyting ölçümlerinin ve denetimlerinin nasıl yapıldığı ziyaretçilere uygulamalı olarak gösteriliyor.

Radyo Televizyon Üst Kurulunun yeni hizmete giren merkezinde, biri tüplü diğeri led sistemle çalışan 2 farklı televizyona kurulan peoplemeter (reyting ölçüm cihazı) bulunuyor.

Ayrıca bir evdeki tablet, telefon, masa üstü bilgisayar gibi tüm ekranlara ait izleme ve dinlemeleri ölçmeyi sağlayan yeni nesil bir cihaz (focalmeter) da merkezde yer alıyor. Peoplemeter cihazı ile ailelerdeki tüm izleme ölçümleri yapılıyor.

Merkezdeki peoplemeterda yer alan test datası aracılığıyla yaklaşık 15 dakika içinde reyting verilerinin doğruluğu test edilebiliyor.