29 Ekim 2022 Cumartesi reyting sonuçları: Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting sıralaması

29 Ekim reyting sonuçları: Cumartesi akşamı Kanal D'da Şarkılar Bizi Söyler isimli müzik eğlence programı ekrana gelirken, Show TV'de de Güldür Güldür Show, Star TV'de Doğu Demirkol İle Alelade Show izleyiciyle buluştu. TRT1'de Gönül Dağı, ATV'de Kardeşlerim dizisi, Fox TV'de Mahkum dizisi final bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. TV8'de MasterChef Türkiye ekrana geldi. Peki Cumartesi reyting sonuçları nasıl şekillendi? İşte 29 Ekim 2022 Cumartesi reyting sıralaması

29 EKİM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

29 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

Geçen hafta Cumartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gönül Dağı özet, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

20+ABC1 Grubu izleyicide ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

29 Ekim reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.