İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2022 Cuma / 3 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6112
  • EURO
    18,5388
  • ALTIN
    986.944
  • BIST100
    3878.98
  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • 29 Ekim'e özel üç boyutlu görsel şölen
Medya

29 Ekim'e özel üç boyutlu görsel şölen

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ankara ve İstanbul'daki tarihi yerlerde 'Türkiye Yüzyılı' temasıyla üç boyutlu 'video mapping' gösterileri gerçekleştirecek.

AA28 Ekim 2022 Cuma 12:17 - Güncelleme:
29 Ekim'e özel üç boyutlu görsel şölen
ABONE OL

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, son teknoloji tasarımların kullanıldığı üç boyutlu gösteriler, İstanbul'da tarihi Haydarpaşa Garı ve Galata Kulesi, Ankara'da ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası ve Cumhuriyet Müzesi açık hava mekanlarında yarın saat 20.23'de izleyicilerle buluşacak.

Gösterilerde, "Cumhuriyet'in kuruluşundan Türkiye Yüzyılı'na girilen süreçte Türkiye'nin başarı hikayeleri, teknolojide, bilimde, altyapıda, sağlıkta, eğitimde, savunmada yaptığı atılımlar 'zaman yolculuğu' şeklinde vatandaşlara görsel gösterilerle" aktarılacak. Tarihi mekanlarda ayrıca ışık gösterileri sunulacak.

"Türkiye Yüzyılı" temasıyla hazırlanan gösteriler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "video mapping" gösterilerinin yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir'de "LED" ekranlarda "Türkiye Yüzyılı" videoları yayınlanacak.

Cumhuriyet'in 99'uncu yılının coşkusunu yansıtan ve Türkiye Yüzyılı'na girilirken yapılan atılımların, gerçekleştirilen proje ve yatırımların anlatıldığı videolar gün boyu İstanbul'da Beşiktaş Meydanı ve İstanbul Havalimanı'nda, Ankara'da Kızılay Meydanı'nda, İzmir'de Konak Meydanı'nda izlenebilecek.

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
  • 29 Ekim
  • Türkiye Yüzyılı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.