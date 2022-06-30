29 Haziran 2022 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? Gizli Saklı, Seversin, Survivor reyting sıralaması

29 Haziran 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları izleyici tarafından merak ediliyor. Çarşamba akşamı Show Tv'de Züğürt Ağa, Kanal D'de Seversin, Star TV'de Komşum Bir Ajan, FOX Tv'de Gizli Saklı, Atv'de Kim Milyoner Olmak İster?, TRT1'de Kara Tahta, Tv8'de Survivor All Star 2022 izleyici karşısına çıktı. Peki Çarşamba reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 29 Haziran 2022 reyting sonuçları

Bir kanalda yayınlanan programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 29 Haziran reyting sıralaması

29 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

29 Haziran 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, İkinciliği Müge Anlı İle Tatlı Sert, Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinciliği Survivor All Star, Kara Tahta , üçüncülüğü FOX Ana Haber aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinciliği Survivor All Star, Fox Ana Haber , üçüncülüğü Müge Anlı İle Tatlı Sert aldı.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting (rating); derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir.

Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.