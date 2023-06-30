29 Haziran reyting sonuçları: MasterChef, Şarkılar Bizi Söyler, Kendi Düşen Ağlamaz reyting sıralaması

29 Haziran reyting sonuçları; Perşembe akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Perşembe akşamı Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, ATV'de Buz Devri, Show TV'de Güldür Güldür Show, Fox TV'de Eski Köye Yeni Adet, Star TV'de Arif V 216, TRT1'de ise Kendi Düşen Ağlamaz seyirciyle buluştu. TV8'de MasterChef Türkiye All Star ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 29 Haziran 2023 reyting sonuçları



29 HAZİRAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



29 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1.sırada Fox TV'de izleyiciyle buluşan "Gülcemal", 2. sırada Atv'de yayınlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert", 3.sırada TRT1'in yeni dizisi "Kendi Düşen Ağlamaz" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada TV8'de yayınlanan "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada TRT1'in yeni dizisi "Kendi Düşen Ağlamaz", 3.sırada "Gülcemal" yer aldı.

29 Haziran reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.