29 Mayıs reyting sonuçları: Alparslan: Büyük Selçuklu, Veda Mektubu, Ömer reyting sıralaması

29 Mayıs reyting sonuçları; Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Pazartesi akşamı Kanal D'de Veda Mektubu, Star TV'de Ömer TRT1'de Alparslan: Büyük Selçuklu dizileri yeni bölümleri izleyiciyle buluştu. Aynı zamanda Fox TV'de Fetih 1453, ATV'de ise Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ isimli yerli sinema filmleri yayınlandı. Survivor 2023 yeni bölümüyle TV8 ekranlarında yer alırken, Show TV'de Aile dizisinin tekrar bölümü ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 29 Mayıs 2023 reyting sonuçları



29 MAYIS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



29 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Ömer, ikinci sırada ATV Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Ömer, ikinci sırada Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber, üçüncü sırada Ömer özet yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Ömer, ikinci sırada Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

29 Mayıs reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.