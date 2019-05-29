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29 Mayıs reyting sonuçları! Diriliş Ertuğrul, Kuzgun, Sen Anlat Karadeniz hangi dizi kaçıncı oldu?

29 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? 29 Mayıs akşamı yaşanan reyting rekabetinin ardından dizi izleyicileri ve medya severler sonuçları merak ediyor. Özellikle sezon finali yapan Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz ve Kuzgun dizilerinin günü kaçıncı sırada tamamlayacağı heyecanla bekleniyor. Resmi sonuçlar henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. 22 Mayıs Çarşamba günkü reyting sonuçlarına baktığımızda Diriliş Ertuğrul AB, Total ve ABC1’de sırayı zirvede tamamlarken, Kuzgun AB’de altıncı, Total’de 11., ABC1’de sekizinci olmuştu. Sen Anlat Karadeniz ise AB’de sekizinci olmuştu. İşte haberimizin ayrıntıları…

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29 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? 29 Mayıs gecesi tüm kanallara ait reyting sonuçları heyecanla bekleniyor. Yaşanan rekabet sonrası AB, Total ve ABC1’de hangi dizinin kaçıncı sırada yer alacağı büyük bir merak konusu. Bu akşam sezon finali yapacak Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz ve Kuzgun dizilerinin günü kaçıncı sırada tamamlayacağı takipçileri ve medya severler tarafından tartışılıyor. Resmi sonuçlar henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. 22 Mayıs Çarşamba günkü reyting sonuçlarına baktığımızda Diriliş Ertuğrul AB, Total ve ABC1’de sırayı zirvede tamamlarken, Kuzgun AB’de altıncı, Total’de 11., ABC1’de sekizinci olmuştu. Sen Anlat Karadeniz ise AB’de ve Total’de sekizinci ABC1’de ise 10. Sırada yer almıştı. İşte haberimizin ayrıntıları…

29 MAYIS ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Resmi sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz detaylarını sayfamızdan sizinle paylaşacağız.

22 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir

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