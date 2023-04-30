29 Nisan reyting sonuçları 2023: Survivor, Gönül Dağı, Kardeşlerim, reyting sıralaması

29 Nisan reyting sonuçları; Cumartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Cumartesi akşamı Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler isimli müzik eğlence programı yeni bölümüyle izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşatırken, Show TV'de Güldür Güldür Show ekrana geldi. Aynı saatlerde TRT1'de Gönül Dağı, ATV'de Kardeşlerim yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıktı. Aynı zamanda bu akşam Star TV'de Kocan Kadar Konuş, Fox TV'de ise Kılıbık isimli yerli sinema filmleri yayınlanırken, TV8'De Survivor 2023 heyecanı devam etti. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 29 Nisan 2023 reyting sonuçları



29 NİSAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



29 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Kardeşlerim özet yer aldı. AB'de ise ilk sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

29 Nisan reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.