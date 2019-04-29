29 Nisan reyting sonuçları: Söz, Çukur, Yasak Elma, Zalim İstanbul zirvedeki isimler kim?

29 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dizi severler daha şimdiden sorunun yanıtı arıyor. Yeni bir haftaya başlangıç gününde birbirinden güzel projeler Pazartesi akşamı seyirciyle buluşacak. Pazartesi günü reytinglerde liderliğe oynaya projelerin başında Söz, Çukur, Yasak Elma ve Zalim İstanbul geliyor. Kimin birinci olacağı merakla bekleniyor. Sonuçlar henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. 22 Nisan Pazartesi gününe baktığımızda AB ve ABC1’de Fatih Portakal ile FOX Ana Haber, Total’de is Çukur zirvedeydi. Söz, AB ve ABC12de 4. Olurken Yasak Elma ise, AB ve Total’de 6., ABC1’de ise 7. Oldu. İşte haberimizin detayları…

29 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

29 Nisan reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız

22 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.