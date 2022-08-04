3 Ağustos reyting sonuçları: Masterchef, Kara Tahta, Seversin reyting sıralaması

3 Ağustos 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları takip ediliyor. İzleyiciler, takip ettikleri dizi ve programların izlenme oranlarını gösteren reyting sonuçlarını merak ediyor. Çarşamba akşamı; Atla Gel Şaban, Seversin, Kim Milyoner Olmak İster, Duy Beni, Kara Tahta, MasterChef Türkiye ve Gizli Saklı dizisi final bölümüyle ekrana geldi. Peki Çarşamba reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 3 Ağustos 2022 reyting sonuçları

3 Ağustos 2022 Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Çarşamba dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

3 AĞUSTOS 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Çarşamba akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Fox Ana Haber, üçüncülüğü ise Gizli Saklı aldı.

AB Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Kara Tahta, üçüncülüğü ise Fox Ana Haber aldı.

20+ABC 1 Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Fox Ana Haber üçüncülüğü ise Kara Tahta aldı.