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Medya

3 Aralık reyting sonuçları: Gönül Dağı Özel, Darmaduman, 2022 Dünya Kupası maçları reyting sıralaması

3 Aralık 2022 Cumartesi reyting sonuçları: Dün akşam televizyonlarda; Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Çöp Adam, Gönül Dağı Özel, Darmaduman, 2022 Dünya Kupası Hollanda-ABD ve Arjantin-Avustralya maçı ve MasterChef Türkiye ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Cumartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte Cumartesi dizilerinin reyting listesi

4 Aralık 2022 Pazar 09:33 - Güncelleme:
3 Aralık reyting sonuçları: Gönül Dağı Özel, Darmaduman, 2022 Dünya Kupası maçları reyting sıralaması
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3 Aralık reyting sonuçları TİAK tarafından açıklanıyor. Cumartesi Kanal D'de müzik eğlence programı Şarkılar Bizi söyler, Show TV'de Güldür Güldür Show, TRT1'de 2022 Dünya Kupası son 16 maçları kapsamında önce Hollanda-ABD, sonra da Arjantin-Avustralya mücadeleleri ekrana geldi. TV8'de MasterChef, ATV'de Kardeşlerim, Star TV'de ise Çöp Adam dizisinin tekrar bölümü yayınlandı. Peki en çok ne izlendi? İşte 3 Aralık 2022 reyting sonuçları

3 ARALIK 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Kardeşlerim, ikinci sırada Arjantin Meksika Dünya Kupası karşılaşması, üçüncü sırada Fransa Danimarka Dünya Kupası karşılaşması yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Arjantin Meksika Dünya Kupası karşılaşması, ikinci sırada Fransa Danimarka Dünya Kupası karşılaşması üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Arjantin Meksika Dünya Kupası karşılaşması, ikinci sırada Fransa Danimarka Dünya Kupası karşılaşması üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

3 Aralık reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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