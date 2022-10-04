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Medya

3 Ekim 2022 reyting sonuçları: Pazartesi reyting sıralamasında zirveyi kim kaptı?

3 Ekim 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Güldür Güldür Show, Ana Kuzusu, MasterChef Türkiye, Bir Küçük Gün Işığı, Alparslan: Büyük Selçuklu ve Yasak Elma dizisi izleyiciyle buluştu. Peki Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 3 Ekim 2022 reyting sonuçları

4 Ekim 2022 Salı 09:56 - Güncelleme:
3 Ekim 2022 reyting sonuçları: Pazartesi reyting sıralamasında zirveyi kim kaptı?
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3 Ekim reyting sonuçları: Pazartesi akşamı ATV'de Bir Küçük Gün Işığı, Fox TV'de Yasak Elma, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Ana Kuzusu, TRT 1'de Alparslan: Büyük Selçuklu, Star Tv'de Yerli Dizi/Tekrar ve Show TV'de Güldür Güldür Show reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazartesi reyting sonuçları nasıl şekillendi? İşte 3 Ekim 2022 Pazartesi reyting sıralaması

3 EKİM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Pazartesi akşamı; Kanal D, Fox TV, ATV, TRT1, Show TV, TV8 ve Star TV kanalların hem gündüz hem de akşam kuşağında birbirinden farklı diziler ve yarışma programları ekrana geldi. Reyting sonuçları, yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı.

3 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

Geçen hafta Pazartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Bir Küçük Gün Işığı, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Bir Küçük Gün Işığı yer aldı.

3 Ekim reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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