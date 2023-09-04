3 Eylül reyting sonuçları: MasterChef, MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçı, Voleybol Türkiye-Sırbistan Final Maçı reytingleri

3 Eylül reyting sonuçları; Pazar akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Pazar akşamı Kanal D'de Kod Adı: Olympus isimli yabancı, Show TV'de Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Star TV'de Bizim Köyün Şarkısı, Fox TV'de Recep İvedik 6 isimli yerli sinema filmleri seyirciyle buluştu. Aynı saatlerde ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, TV8'de MasterChef All Star yarışmaları ile heyecanlı anlar yaşanırken, TRT1'de CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye-Sırbistan Final Maçı milyonları ekran başına kilitledi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 3 Eylül 2023 reyting sonuçları



3 EYLÜL 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



3 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Hababam Sınıfı Tatilde, üçüncü sırada Yaz Şarkısı yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Hababam Sınıfı Tatilde, üçüncü sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Hababam Sınıfı Tatilde yer aldı.