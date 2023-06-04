3 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Survivor 2023, Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting sıralaması

3 Haziran reyting sonuçları; Cumartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Cumartesi akşamı Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler seyirciye müzik ve eğlenceli dolu anlar yaşatırken, aynı saatlerde Show TV'de Güldür Güldür Show yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizilerde ise TRT1'de Gönül Dağı ve ATV'de Kardeşlerim'in yeni bölümleri yayınlandı. TV8'de Survivor 2023 yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkarken Star TV'de yabancı sinema İyi Olan Kazansın, Fox TV'de ise yerli sinema Yüz Numaralı Adam izleyici ile buluştu. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 3 Haziran 2023 reyting sonuçları



3 HAZİRAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



3 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1. sırada TRT 1'de izleyici ile buluşan "Gönül Dağı", 2. sırada ATV'de ekranlara gelen "Kardeşlerim", 3. sırada ise "Gönül Dağı" özet bölümü yer aldı.

AB'de 1. sırada "Gönül Dağı", 2. sırada "Kardeşlerim", 3. sırada ise "Güldür Güldür Show" yer aldı.

3 Haziran reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.