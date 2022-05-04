3 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Salı akşamı televizyonlarda Agorafobi ve Geri Sayım, Tolkien ve Gizli Sayılar, Aşk Bu mu?, Ailecek Şaşkınız, Aykut Enişte, Recep İvedik 5 Survivor All Star izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 3 Mayıs 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 3 Mayıs reyting sıralaması

3 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Mayıs 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği Üç Kız Kardeş, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Destan aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Baba yer aldı.

20+ABC1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Baba yer aldı.