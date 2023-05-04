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Medya

3 Mayıs reyting sonuçları: Kuruluş Osman, Kraliçe, Adım Farah reyting sıralaması

3 Mayıs 2023 Çarşamba reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Güldür Güldür Show, Kraliçe, Kuruluş Osman, Çöp Adam, Türkiye'nin Dev Yapıları Zigana Tüneli, Adım Farah ve Survivor 2023 ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Çarşamba akşamı en çok ne izlendi? İşte 3 Mayıs reyting sonuçları

4 Mayıs 2023 Perşembe 09:46 - Güncelleme:
3 Mayıs reyting sonuçları: Kuruluş Osman, Kraliçe, Adım Farah reyting sıralaması
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3 Mayıs reyting sonuçları; Çarşamba akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Çarşamba akşamı Kanal D'de Kraliçe, Fox TV'de Adım Farah, Star TV'de Çöp Adam, ATV'de Kuruluş Osman dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Show TV'de Güldür Güldür Show'un tekrar bölümü yayınlanırken, TRT1'de Türkiye'nin Dev Yapıları "Zigana Tüneli" isimli program ekrana geldi. TV8'de Survivor 2023 yeni bölümüyle ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 3 Mayıs 2023 reyting sonuçları

3 MAYIS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Kuruluş Osman", 2. sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber", 3.sırada "Atv Ana Haber" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber", 2.sırada "Kuruluş Osman", 3.sırada Star TV'de yayınlanan "Çöp Adam" yer aldı.

3 Mayıs reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

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