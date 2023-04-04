3 Nisan reyting sonuçları: Ömer, Alparslan: Büyük Selçuklu, Yasak Elma reyting sıralaması

3 Nisan reyting sonuçları, ATV, Kanal D, Show Tv, TRT 1 gibi pek çok kanalda yayınlanan dizi, film ve yarışma programlarına göre sıralandı. Pazartesi akşamı Kanal D'de Veda Mektubu, TRT1'de Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, ATV'de Bir Küçük Gün Işığı, Star TV'de Ömer dizisi, Show TV'de Aile dizisinin tekrarı, TV8 ekranlarında Survivor 2023 heyecanı, Fox TV'de ise Yasak Elma dizisi seyirci karşısına çıktı. Geçen hafta reyting sonuçlarında Total'de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 3 Nisan 2023 reyting sonuçları



3 NİSAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



3 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Ömer, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Ömer, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

3 Nisan reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.