3 Ocak 2021 Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

04 Ocak 2021 Pazartesi 09:41 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 09:41

Reyting sonuçlarına göre dün en çok izlenen televizyon programı hangisi oldu? Pazar akşamı ekranlarda; Çok Güzel Hareketler 2, Güldür Güldür Show, Hercai, Menajerimi Ara, Kefaret, Tövbeler olsun ve MasterChef Türkiye final bölümü yayınlandı. Bu yapımlardan hangisinin daha fazla izlendiği, dünün reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki dünün reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? İşte 3 Ocak 2021 reyting sonuçları…

Pazar günü Kefaret, Menajerimi Ara ve Tövbeler Olsun dizisi, izleyenleriyle buluştu. Öte yandan Tv8 ekranlarında ise MasterChef Türkiye 2020 Final bölümü ekranlara konuk oldu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

3 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Ocak 2021 Pazar günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar gününün reyting sonuçları ise şöyle:

Total'de ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Show Ana Haber yer aldı. AB Grubunda birinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Kefaret yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

2 MASTERCHEF TURKIYE TV8

3 SHOW ANA HABER SHOW TV

4 A.RIZA SHOW TV

5 HAVA DURUMU KANAL D

6 HABER ONU SHOW TV

7 KEFARET FOX

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 A.RIZA (OZET) SHOW TV

10 KEFARET (OZET) FOX