3 Ocak 2022 Pazartesi reyting sonuçları: MasterChef, Esra Erol'da, Müge Anlı reyting sıralaması

5 Ocak 2022 Çarşamba 10:34 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 10:34

3 Ocak reyting sonuçları açıklandı. Pazartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Pazartesi akşamı Kanal D'de Hızlı ve Öfkeli 7, Atv'de Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede, Star Tv'de Kocan Kadar Konuş, FOX Tv'de Osman Pazarlama, Tv8'de O Ses Türkiye Yılbaşı, TRT1'de Mahrem ve Show Tv'de Apex: Ölüm Adası reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazartesi reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 3 Ocak 2022 reyting sonuçları

3 Ocak 2022 Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Pazartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

3 OCAK 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

3 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1. sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" 2. sırada ATV'de yayınlanan "Esra Erol'da", 3. sırada TV8'de ekrana gelen "Masterchef Türkiye" yer aldı.

AB'de ise 1. sırada "Masterchef Türkiye", 2. sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" 3. sırada ATV'de yayınlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.