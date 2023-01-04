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Medya

3 Ocak dizi reytingleri nasıl şekillendi? Masterchef, Üç Kız Kardeş, Yürek Çıkmazı reyting sonuçları

3 Ocak 2023 Salı reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Çalgı Çengi: İkimiz, Üç Kız Kardeş, Bad Boys: Her Zaman Çılgın, Yenilmez 4, Yürek Çıkmazı, Hareket Sekiz ve MasterChef Türkiye ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Salı akşamı en çok ne izlendi? İşte Salı dizilerinin reyting listesi

4 Ocak 2023 Çarşamba 09:48 - Güncelleme:
3 Ocak dizi reytingleri nasıl şekillendi? Masterchef, Üç Kız Kardeş, Yürek Çıkmazı reyting sonuçları
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3 Ocak reyting sonuçları: Salı akşamı Kanal D'de 96 Saat ve Banka İşi isimli iki sinema filmi ekrana gelirken, Kanal D'de Üç Kız Kardeş ve TRT1'de Yürek Çıkmazı isimli dizilerin yeni bölümleri seyirciyle buluşacak. Aynı saatlerde ATV'de Bad Boys: Her Zaman Çılgın, Star TV'de ise Yabancı Sinema Yenilmez 4 isimli yabancı sinema filmleri ekranlarda olacak. Bununla birlikte Show TV'de Çalgı Çengi: İkimiz, Fox TV'de ise Hareket Sekiz isimli yerli sinema filmi ekrana geldi. Peki en çok ne izlendi? İşte 3 Ocak 2023 reyting sonuçları

3 OCAK 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Üç Kız Kardeş yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, Üç Kız kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.

20+ABC1 seyirci grubunda ise Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

3 Ocak reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm neden yok?

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