3 Temmuz 2022 Pazar reyting sonuçları: Çok Güzel Hareketler 2, Gül Zamanı, Masterchef reyting sıralaması

3 Temmuz 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları izleyici tarafından merak ediliyor. Pazar akşamı Show Tv'de Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Kanal D'de Hızlı ve Öfkeli 8, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, FOX Tv'de Tozluyaka, Atv'de Gül Masalı, TRT1'de Balkan Ninnisi ve Tv8'de Masterchef izleyici karşısına çıktı. Peki Pazar reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 3 Temmuz 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 3 Temmuz reyting sıralaması

3 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Temmuz 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği Survivor, Fox Ana Haber, Tozluyaka aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Survivor, Fox Ana Haber, Tozluyaka aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor, Fox Ana Haber, Tozluyaka aldı.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting (rating); derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir.

Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.