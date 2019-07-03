‘3 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi program reytinglerde kaçıncı oldu?’ sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. Medya severler tüm kanallara ait reyting sonuçlarını merak ediyor. Tüm kanallara ait AB, Total ve ABC1 reyting sıralaması henüz açıklanmadı. Resmi rakamlar açıklandığında sayfamızda sizinle paylaşacağız. TV kanallarında bu akşam dizi ve sinema filmleri reyting sıralamasında zirveye oynayacak. Kanal D’de Afili Aşk, Star TV’de Şaşkın Damat, ATV’de Ölümlü Dünya, TRT1’de 3’te 3 Bir Zamanlar, TV8’de ise Annemin yarası ekranlara gelecek. 26 Haziran Çarşamba günü AB, Total ve ABC1’de Afili Aşk dizisi birinci sırada yer almıştı. İşte ayrıntılar…

3 TEMMUZ REYTİN SONUÇLARI

3 Temmuz reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız.

26 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

19 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

12 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir