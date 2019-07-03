31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6328
  • 6,3612
  • 257.037
  • 99.447
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MEDYA

  1. Haberler
  2. Medya

3 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi program reytinglerde kaçıncı oldu?

Medya severler an itibariyle, ‘3 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi program reytinglerde kaçıncı oldu?’ sorularına yanıt arıyor. Vatandaşlar AB, Total ve ABC1 reyting listelerinde hangi program ve filmin kaçıncı sırada yer aldığını merak etmeye başladı. 3 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. 3 Temmuz akşamı TV kanallarında dizi ve sinema filmleri reyting sıralamasında zirveye oynayacak. Kanal D’de Afili Aşk, Star TV’de Şaşkın Damat, ATV’de Ölümlü Dünya, TRT1’de 3’te 3 Bir Zamanlar, TV8’de ise Annemin yarası ekranlara gelecek. İşte 3 Temmuz reyting sonuçları haberimizin ayrıntıları…

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

‘3 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi program reytinglerde kaçıncı oldu?’ sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. Medya severler tüm kanallara ait reyting sonuçlarını merak ediyor. Tüm kanallara ait AB, Total ve ABC1 reyting sıralaması henüz açıklanmadı. Resmi rakamlar açıklandığında sayfamızda sizinle paylaşacağız. TV kanallarında bu akşam dizi ve sinema filmleri reyting sıralamasında zirveye oynayacak. Kanal D’de Afili Aşk, Star TV’de Şaşkın Damat, ATV’de Ölümlü Dünya, TRT1’de 3’te 3 Bir Zamanlar, TV8’de ise Annemin yarası ekranlara gelecek. 26 Haziran Çarşamba günü AB, Total ve ABC1’de Afili Aşk dizisi birinci sırada yer almıştı. İşte ayrıntılar…

3 TEMMUZ REYTİN SONUÇLARI

3 Temmuz reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız.

26 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

19 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

12 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir

Başkan Erdoğan: Türkiye için stratejik önemdedir

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

İstanbul'da otogarda hava destekli operasyon: Giriş-çıkışlar kapatıldı

İstanbul'da otogarda hava destekli operasyon: Giriş-çıkışlar kapatıldı

Schalke'de Ozan Kabak şoku!

Schalke'de Ozan Kabak şoku!

AK Parti kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu

AK Parti kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu

'S-400'ler geliyor... Alalım mı, almayalım mı noktasında değiliz'

'S-400'ler geliyor... Alalım mı, almayalım mı noktasında değiliz'

Başkan Erdoğan'ın ziyareti Çin basınında yankı uyandırdı

Başkan Erdoğan'ın ziyareti Çin basınında yankı uyandırdı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Terör örgütüne bir darbe daha! Silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiler

Terör örgütüne bir darbe daha! Silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiler
 

POPÜLER HABERLER

Kaymakamın oğlunun öldüğü kavga güvenlik kamerasında

Kaymakamın oğlunun öldüğü kavga güvenlik kamerasında

Yolcu uçakları değişiyor! Elon Musk tarih verdi

Yolcu uçakları değişiyor! Elon Musk tarih verdi

Aile sığamıyor, yalı satışa çıkartıldı... İşte istenen rakam!

Aile sığamıyor, yalı satışa çıkartıldı... İşte istenen rakam!

Renault'dan önemli karar! Captur...

Renault'dan önemli karar! Captur...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA