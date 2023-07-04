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Medya

3 Temmuz reyting sonuçları: Maviye Sürgün, Veda Mektubu, Üvey Anne reyting sıralaması

3 Temmuz reyting sonuçları; Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Veda Mektubu, Üvey Anne, Maviye Sürgün, Tozkoparan İskender Gölge, Küçük Dahi İbn-i Sina, Deliha 2, Aşk Yolunda, MasterChef All Star ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 3 Temmuz 2023 reyting sonuçları

4 Temmuz 2023 Salı 09:29 - Güncelleme:
3 Temmuz reyting sonuçları: Maviye Sürgün, Veda Mektubu, Üvey Anne reyting sıralaması
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3 Temmuz 2023 Pazartesi reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Pazartesi akşamı Kanal D'de Veda Mektubu, ATV'de Üvey Anne, Show TV'de Maviye Sürgün dizilerinin yeni bölümleri seyirciyle buluştu. TRT1'de önce Tozkoparan İskender Gölge, ardından da Küçük Dahi İbn-i Sina ilk bölümüyle ekranlarda olacak. Star TV'de Deliha 2, Fox TV'de Aşk Yolunda isimli yerli sinema filmleri yayınlanırken, TV8'de MasterChef All Star heyecanı devam etti. Peki Pazartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte 3 Temmuz reyting sonuçları

3 TEMMUZ 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1. sırada TV8'de izleyiciyle buluşan Masterchef Türkiye All Star, 2. sırada Atv'de yayınlanan yabancı sinema Şirinler, 3. sırada Show TV'de ekrana gelen Maviye Sürgün dizisi yer aldı.

AB'de ise 1. sırada Masterchef Türkiye All Star, 2. sırada Maviye Sürgün, 3. sırada Fox Ana Haber yer aldı.

3 Temmuz reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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