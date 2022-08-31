30 Ağustos 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Salı reyting sıralaması

30 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Salı akşamı ATV'de Bloodshot: Durdurulmaz Güç, Fox TV'de Kusursuz Kiracı, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Yerli Sinema Mandıra Filozofu, TRT 1'de 30 Ağustos Zafer Bayramı 100. Yıl Özel Konseri, Star Tv'de Dangal ve Show TV'de Güldür Güldür Show dizileri reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Salı reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 30 Ağustos 2022 reyting sonuçları

Reyting, Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranıdır. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 30 Ağustos reyting sıralaması

30 AĞUSTOS 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Salı akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de 1. sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye", 2. sırada Fox TV'de yayınlanan "Senden Daha Güzel", 3. sırada "Fox Ana Haber" yer aldı.

AB'de ise 1. sırada "Masterchef Türkiye", 2. sırada "Fox Ana Haber" 3. sırada "Masterchef Türkiye"nin özeti yer aldı.

REYTİNG NEDİR?

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülür.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oluyor.