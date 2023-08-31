30 Ağustos 2023 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam televizyonlarda; Güldür Güldür Show, Taşıyıcı, Godzilla 2: Canavarlar Kralı, K-9, 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı, Tatlı Vatan ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Çarşamba akşamı en çok ne izlendi? İşte 30 Ağustos reyting sonuçları

30 AĞUSTOS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI



30 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Taşıyıcı yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Türkiye Polonya CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması, üçüncü sırada Set Sayısı yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Türkiye Polonya CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 ESRA EROL'DA ATV

3 TASIYICI (Y.S) KANAL D

4 FOX ANA HABER FOX

5 TATLI VATAN (T.S) FOX

6 KANAL D ANA HABER KANAL D

7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

8 GODZILLA 2 CANAVARLAR KRALI (Y.S) ATV

9 GELINIM MUTFAKTA KANAL D

10 K-9 (Y.S) STAR TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 TURKIYE-POLONYA CEV KADINLAR VOLEYBOL AVRUPA SAMPIYONASI TRT SPOR

3 SET SAYISI TRT SPOR

4 SICAK GELISME KANAL D

5 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8

6 K-9 (Y.S) STAR TV

7 TATLI VATAN (T.S) FOX

8 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

9 FOX ANA HABER FOX

10 ASK-I MEMNU (TKR) KANAL D

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 TURKIYE-POLONYA CEV KADINLAR VOLEYBOL AVRUPA SAMPIYONASI TRT SPOR

3 FOX ANA HABER FOX

4 SICAK GELISME KANAL D

5 SET SAYISI TRT SPOR

6 K-9 (Y.S) STAR TV

7 TATLI VATAN (T.S) FOX

8 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 TASIYICI (Y.S) KANAL D