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Medya

30 Ekim reyting sonuçlarında zirvenin sahibi kim? Teşkilat, Yargı, Tozluyaka reyting sıralaması

30 Ekim 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? Pazar akşamı Kanal D ekranlarında Yargı'nın yeni bölümü,Teşkilat, Tozluyaka, Kızlcık Şerbeti dizileri ve Çok Güzel Hareketler 2, Masterchef Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster yarışması reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazar reyting sonuçları nasıl şekillendi? İşte 30 Ekim 2022 Pazar reyting sıralaması

31 Ekim 2022 Pazartesi 09:45 - Güncelleme:
30 Ekim reyting sonuçlarında zirvenin sahibi kim? Teşkilat, Yargı, Tozluyaka reyting sıralaması
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30 Ekim 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklanıyor. Dün akşam televizyonlarda; Yargı, Çok Güzel Hareketler 2, Hayat Bugün, Kim Milyoner Olmak İster?, Tozluyaka, Teşkilat ve Masterchef Türkiye programı ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Pazar akşamı en çok ne izlendi? İşte 30 Ekim 2022 reyting sonuçları

30 EKİM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

Geçen hafta Pazar akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Masterchef Türkiye yer aldı.

20+ABC1 Grubu izleyicide ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

30 Ekim reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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