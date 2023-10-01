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Medya

30 Eylül reyting sonuçları nasıl şekillendi? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kader Bağları reyting sıralaması

30 Eylül reyting sonuçları; Cumartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Cumartesi akşamı televizyonda; Ya Çok Severse, Kardeşlerim, Gönül Dağı, Kader Bağları, İsyan (yabancı sinema), MasterChef All Star ve Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle ekrana geldi. Geçen hafta Cumartesi Total'de TRT1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisi reyting listesinde birinci sırada yer aldı. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 30 Eylül 2023 reyting sonuçları

1 Ekim 2023 Pazar 09:26 - Güncelleme:
30 Eylül reyting sonuçları nasıl şekillendi? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kader Bağları reyting sıralaması
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30 Eylül 2023 Cumartesi reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Cumartesi akşamı televizyonlarda birbirinden sürükleyici dizi ve filmlerin yanı sıra yarışma programları ekrana geldi. Dün akşam Kanal D'de Ya Çok Severse, ATV'de Kardeşlerim, TRT1'de Gönül Dağı isimli dizilerin yeni bölümleri yayınlanırken, Fox TV'de Kader Bağları isimli dizi ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Star TV'de İsyan isimli yabancı sinema filmi ekranlarda yer alırken, TV8'de MasterChef All Star yeni bölümüyle, Show TV'de ise Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle seyirciyle buluştu. Peki Cumartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte 30 Eylül reyting sonuçları

30 EYLÜL 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de reyting listesinde birinci sırada TRT1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisi yer alırken, ikinci sırada Atv'de yayınlanan Kardeşlerim, üçüncü sırada ise Gönül Dağı dizisinin özet bölümü yer aldı.

AB'de ise reytinglerin ilk sırasında Gönül Dağı dizisi, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Gönül Dağı dizisinin özeti yer aldı.

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